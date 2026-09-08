CNN: تدمير مقر لـ«CIA» في الرياض وأضرار جسيمة لحقت بالقواعد الأمريك

وأفادت وكالة مهر للأنباء بحسب تقرير للشبكة، كشف الصراع الأخير مع إيران عن نقاط ضعف عميقة في البنية التحتية العسكرية والاستخباراتية الأمريكية، بعد تعرض عدد من القواعد لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة.

وأكد مسؤولون أمريكيون، وفقاً للتقرير، أن مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA» في الرياض دُمّر بالكامل جراء هجوم إيراني، فيما لحقت أضرار جسيمة بالمنشآت العسكرية الأمريكية في البحرين وقطر والسعودية والكويت.

وأشارت CNN إلى أن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أمريكيين يدرسون حالياً خيارات لتقليص الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، بينما مسؤولو البنتاغون امتنعوا عن توضيح ما إذا كانت القواعد والمنشآت المدمرة ستتم إعادة بنائها.

وذكرت الشبكة أن الولايات المتحدة وسّعت شبكة منشآتها العسكرية والاستخباراتية في المنطقة بعد هجمات 11 سبتمبر، بهدف تعزيز قدراتها على تنفيذ العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان وسوريا وإيران واليمن وليبيا.

كما لفت التقرير إلى أن إعادة بناء القواعد المدمرة ستعتمد، من بين أمور أخرى، على استعداد الدول المضيفة للمشاركة في تمويل عمليات إعادة الإعمار.

وفي السياق ذاته، نقلت CNN عن قائد البحرية الأمريكية قوله إن القوات الأمريكية لن تعود إلى مقر الأسطول الخامس في البحرين في المستقبل القريب.