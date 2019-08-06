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٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٢

منظمة الفضاء الايرانية تخطط لتفعيل القطاع الخاص في مجال الصناعات الفضائية

منظمة الفضاء الايرانية تخطط لتفعيل القطاع الخاص في مجال الصناعات الفضائية

اعلن رئيس وكالة الفضاء الايراني مرتضى براري عن ادخال الاقمار الصناعية الموجودة على المدار الارضي المنخفض (leo) في قطاع التجارة والتسويق، مشيرا الى برنامج وكالة الفضاء الايرانية لايجاد الارضية اللازمة لتفعيل القطاع الخاص في مجال الجوفضاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الفضاء الايرانية مرتضى براري كتب في صفحته الشخصة بموقع الاينستغرام: الدول المتقدمة والنامية في مجال الاقمار الصناعية اوجدت الارضية اللازمة للقطاع الخاص من اجل الاستثمار في المجال الفضاء، حيث ان شركة ناشئة يابانية تمكنت من جذب رأس مال يصل الى 100 مليون دولار لإنشاء منظومة اقمار صناعية للاستشعار عن بعد.

وبالإشارة الى استخدام الاقمار الصناعية في المدار الارضي المنخفض (leo) بمجال التجارة والتسويق في العالم، قال: ان من اهم اهداف وكالة الفضاء الايرانية هو خلق الارضية الملائمة لحضور وتفعيل القطاع الخاص والشركات الناشئة في مجال الجوفضاء.

واعتبر براري ان مستقبل الصناعات الفضائية في ايران مشرقا، معربا عن امله بأن يفضي الحضور الفعال للقطاع الخاص في المجال المذكور الى خلق تحول كبير في الصناعات الفضائية في ايران./انتهى/

رمز الخبر 1896892

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