صفوي: انتصار العراق انتصار لايران

وافادت "وكالة مهر للأنباء" أن، شدد اللواء رحيم صفوي، على أن إيران والعراق يكملان بعضهما البعض، وأن الدفاع عن إيران هو في الوقت ذاته دفاعاً عن العراق".

وأضاف، أن الدفاع عن بغداد أشبه بالدفاع عن طهران، وأن مصيرنا واحد وأن انتصار العراقيين هو انتصار لنا جميعا.

وتابع محذرا، أن الصهاينة يخشون من توطيد العلاقات بين بلدينا، الأمر ذاته كما حصل عندما سعوا إلى محاولة زرع الفرقة بين العراقيين العرب والأكراد.

هذا وقد أشار الشمري إلى أن "هناك نشاطا ملحوظا تمارسه القواعد الأمريكية، ولدينا صور تثبت تورط الأمريكيين في تزويد داعش بالسلاح.

وقال، إن الحركة تقوم بعمليات استخباراتية في منطقة البوكمال وعلى طول الشريط الحدودي مع سوريا. /انتهى/