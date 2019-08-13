  1. الرياضة
١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣١

عرض لهواة رياضة الـ " ووشو" في العاصمة الإيرانية طهران

عرض لهواة رياضة الـ " ووشو" في العاصمة الإيرانية طهران

جرى يوم أمس الاثنين عرض لهواة رياضة الـ "ووشو" في ساحة آزادي غرب العاصمة الإيرانية طهران وقد حضر هذا العرض قرابة أربعة آلاف رياضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذا العرض الكبير لرياضة الـ "ووشو" تم يوم الاثنين بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك وقد أقيمت العروض المختلفة بشكل جماعي أو فردي وقد لاقت استقبالا واسعا لدى الجماهير والمشجعين.

يذكر أن رياضة الـ "ووشو" تحظى باهتمام كبير لدى أبناء الشعب الايراني لاسيما قشر الشباب الذين استقبلوا هذا العرض بكل حفاوة وحماس.

وقال المساعد الثقافي لوزارة الثقافة أن رياضة الـ " ووشو" من الفروع الرياضية الناجحة في ايران وإن الحضور الجماهيري للعرض الأخير يكشف هذه الأهمية والمكانة الخاصة لهذه الرياضة عند ابناء الشعب./انتهى/

رمز الخبر 1897064

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