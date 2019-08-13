عرض لهواة رياضة الـ " ووشو" في العاصمة الإيرانية طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذا العرض الكبير لرياضة الـ "ووشو" تم يوم الاثنين بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك وقد أقيمت العروض المختلفة بشكل جماعي أو فردي وقد لاقت استقبالا واسعا لدى الجماهير والمشجعين.

يذكر أن رياضة الـ "ووشو" تحظى باهتمام كبير لدى أبناء الشعب الايراني لاسيما قشر الشباب الذين استقبلوا هذا العرض بكل حفاوة وحماس.

وقال المساعد الثقافي لوزارة الثقافة أن رياضة الـ " ووشو" من الفروع الرياضية الناجحة في ايران وإن الحضور الجماهيري للعرض الأخير يكشف هذه الأهمية والمكانة الخاصة لهذه الرياضة عند ابناء الشعب./انتهى/