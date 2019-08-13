https://ar.mehrnews.com/news/1897086/ ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٧:٠١ رمز الخبر 1897086 الدولية أفريقيا الدولية أفريقيا ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٧:٠١ شريط مصور الصور الأولية لنقل الشيخ "ابراهيم زكزاكي" إلى مشفى في "نيودلهي" انتقل الشيخ "إبراهيم يعقوب زكزاكي" من سجون النظام "النيجيري" إلى مشفى "آبلو" في "نيودلهي" في الهند. تحميل 9 MB رمز الخبر 1897086 سمات ابراهيم زكزاكي نيجيريا قمع الشيعة في نيجيريا مطالب مرتبط اطلاق سراح الشيخ زكزاكي قريبا مظاهرات في نيجيريا لدعم الشيخ زكزاكي الجيش النيجيري تشدد في احتجاز "الشيخ زكزاكي" استشهاد 6 من انصار الشيخ زكزاكي في نيجيريا
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