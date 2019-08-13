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١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٧:٠١

شريط مصور

الصور الأولية لنقل الشيخ "ابراهيم زكزاكي" إلى مشفى في "نيودلهي"

الصور الأولية لنقل الشيخ "ابراهيم زكزاكي" إلى مشفى في "نيودلهي"

انتقل الشيخ "إبراهيم يعقوب زكزاكي" من سجون النظام "النيجيري" إلى مشفى "آبلو" في "نيودلهي" في الهند.

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رمز الخبر 1897086

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