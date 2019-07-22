استشهاد 6 من انصار الشيخ زكزاكي في نيجيريا

وافادت وكالة مهر للأنباء باستشهاد 6 من مؤيدي الشيخ ابراهيم زكزاكي الذي تحتجزه السلطات النيجيرية بصورة تعسفية خلال هجوم الشرطة على وقفة احتجاجية لانصار الحركة الاسلامية في عاصمة البلاد اوبجا.

وبينما يطالب مؤيدي الشيخ زكزاكي بالافراج عنه من خلال مظاهرات سلمية اعرب نشطاء حقوق الانسان في بريطانيا عن دعمهم لزعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا.

ورفع المتظاهرون في لندن لافتات تطالب السلطات النيجيرية بالافراج الفوري عن الشيخ زكزاكي والسماح له بتلقّي العلاج اللازم بعد ورود معلومات من داخل السجن تفيد بتدهور صحته.

يذكر أنّ الشيخ الزكزاكي تعرّض للإهمال الصحي في معتقله منذ العام ألفين وخمسة عشر بعد المجزرة التي أرتكبتْها القوات الحكومية بحق أتباع الحركة الإسلامية في نيجيريا وأسفرتْ عن استشهاد أكثر من ألف مسلم./انتهى/



