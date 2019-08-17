ردة فعل حكومة "بريطانيا" على التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

وافادت "وكالة مهر للأنباء"، نقلاً عن "سبوتنيك"، أن وزارة الخارجية "البريطانية" تعرب عن أسفها جراء التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، وعبرت عن رغبتها بان تجري حكومة "كوريا الشمالية" محادثات مع "أمريكا" فيما يتعلق بالأسلحة النووية.

وادعت وزارة الخارجية "البريطانية" ان التجارب الصاروخية "لكوريا الشمالية" تخالف عدداً من القوانين الدولية.

وافادت التقارير أنه يوم الجمعة تمت تجربة الصاروخ البالستي قصير المدى " بيونك يانك"، وتعتبر هذه التجربة السادسة خلال شهر يوليو.

وتعد هذه التجربة رداً على التجارب الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة. /انتهى/