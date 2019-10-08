إعتراض سفير إيران في لندن على تأخر الحكومة البريطانية في دفع ديونها

وافادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن التلفزيون الايراني ان، سفير إيران في بريطانيا "حميد بعيدي نجاد" قال فيما يتعلق بضرورة دفع بريطانيا ديونها المرتبطة بصفقة "دبابات تشيفتن": المجموعة القانونية المرتبطة بحكومة بريطانيا، تستخدم جميع الطرق والوسائل من أجل تأخير دفع الديون لإيران والمماطلة في المحكمة.

وأضاف، أعلنت المحكمة اليوم أنها ستعقد الجلسة القادمة من أجل بحث هذا الموضوع بعد 6 أشهر.

هذا وقد رفضت في وقت سابق أحدى المحاكم البريطانية إعتراض إيران فيما يتعلق بأهمية دفع فوائد على الأموال التي تحتجزها الحكومة البريطانية.

وتعود تلك القضية إلى قبل 40 عاما ، حيث أنه بعدما أُلغيت صفقة شراء دبابات"تشيفتن" من بريطانيا، أُحتُجِزت أموال إيران في البنوك البريطانية، عقدت تلك الصفقة بين وزارة الدفاع البريطانية وحكومة "بهلوي" والتي كانت تنص على شراء 1500دبابة وآلية عسكرية، ولكن بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ألغت الحكومة البريطانية تلك الصفقة وبقيت الاموال في البنوك البريطانية، وعلى مدار 40 عاما تذرعت الحكومة البريطانية بذرائع عديدة كيلا تعيد الحق لاصحابه. /انتهى/