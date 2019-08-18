تصدير 630 الف طن من البضاعة الايرانية الى العراق عبر منفذ "مهران" خلال اربعة اشهر

وصرح روح الله غلامي لمراسل وكالة مهر للأنباء، وبالاشارة الى اهمية منفذ مهران الحدودي في عملية تصدير البضاعة الايرانية الى العراق صرح: يوميا يتم تصدير الف شاحنة من البضاعة عبر منفذ مهران الى العراق، حيث وصلت نسبة الصادرات الايرانية عبر هذا المنفذ الى 630 الف طن خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الايراني الجاري (منذ 21 من شهر مارس حتى 21 من شهر يوليو) بقيمة 404 مليون دولار .

وقال غلامي: ان الصادرات الايرانية عبر حدود مهران في الاشهر الاربعة الاولى من العام الايراني الجاري ازدادت بنسبة 26 في المئة من حيث القيمة و43 في المئة من حيث الوزن مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق.

كما وأضاف أن مشاكل التجار المتعلقة بدفع الرسوم الجمركية قيد المتابعة على يد المسؤولين المعنيين في العراق ومحافظة "ايلام".

واوضح ان معظم البضاعة المصدرة عبر حدود مهران عبارة عن خضرة وفواكه، ومواد انشائية، وقطع غيار السيارات، وسلع بلاستيكية، والزجاج واجهزة التبريد المائية./انتهى/.