صادرات السلع الايرانية إلى العراق تنمو بواقع 112 بالمئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أوضح مدير عام مصلحة الجمارك بمحافظة إيلام غرب إيران، روح الله غلامي، بيّن اليوم الثلاثاء، أن الصادرات عبر منفذ مهران الإيراني بلغت 870 مليون دولار بنمو كمّي يقدر بـ 119 بالمئة، ونمو سعري بلغ 112 بالمئة مقابل ذات الفترة من العام السابق.

ولفت أن 400 شاحنة محملة بالسلع تعبر المنفذ نحو العراق يوميا وأن حجم الصادرات بلغ 1.736 مليون طن في الشهور العشرة الأولى.

وأفاد غلامي أنه في السنة المالية السابقة كان قد تم تسجيل عبور 1542 شحنة ترانزيت بقيمة 553 مليون دولار إلى العراق عبر مهران.

الجدير بالذكر ان مدينة مهران الحدودية تقع في محافظة إيلام وتبعد 230 كلم عن العاصمة العراقية بغداد وتمثل مركزا للنشاط التصديري وحركة المسافرين مع العراق./انتهى/