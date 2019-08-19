إيران الفائزة في قضية ناقلة النفط "آدريان دريا"

وافادت وكاله مهر للأنباء أن مجلة "اترشي دي برسة" قالت في عددها لهذا اليوم، بعد ما يقارب 6 اسابيع وبالرغم عن معارضة "أمريكا" تم الإفراج عن الناقلة "آدريان دريا".

واضاف، الناقلة الإيرانية في طريقها إلى الخليج الفارسي، رغم المحاولات الامريكية للحيلولة دون إطلاق سراحها، ولكن لم تفلح في محاولاتها، ويعتبر تحرير الناقلة نصراً جديداً لإيران.

وجاء في الصحيفة، "ترامب" خلال الشهور الماضية فرض عقوبات شديدة على إيران، وطلبت من الدول أن لا يشتروا النفط من إيران وإلا سيواجهون العقوبات الأمريكية.

وختمت، انه بالنظر إلى ما شهدناه في هذه الفترة نستطيع القول ان إيران هي الفائزة في الخليج الفارس.