  1. السياسة
١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٥:٥٤

صحيفة بريطانية:

إيران الفائزة في قضية ناقلة النفط "آدريان دريا"

إيران الفائزة في قضية ناقلة النفط "آدريان دريا"

كتبت أحد الصحف "البريطانية" في إشارة منها إلى تحرير ناقلة النفط الإيرانية"آدريا دريا" بعد منازعات دامت لعدة أسابيع، إيران الفائزة في التوتر الذي حصل في الخليج الفارسي.

وافادت وكاله مهر للأنباء أن مجلة "اترشي دي برسة" قالت في عددها لهذا اليوم، بعد ما يقارب 6 اسابيع وبالرغم عن معارضة "أمريكا" تم الإفراج عن الناقلة "آدريان دريا".

واضاف، الناقلة الإيرانية في طريقها إلى الخليج الفارسي، رغم المحاولات الامريكية للحيلولة دون إطلاق سراحها، ولكن لم تفلح في محاولاتها، ويعتبر تحرير الناقلة نصراً جديداً لإيران.

وجاء في الصحيفة، "ترامب" خلال الشهور الماضية فرض عقوبات شديدة على إيران، وطلبت من الدول أن لا يشتروا النفط من إيران وإلا سيواجهون العقوبات الأمريكية.

وختمت، انه بالنظر إلى ما شهدناه في هذه الفترة نستطيع القول ان إيران هي الفائزة في الخليج الفارس.

رمز الخبر 1897226

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