أنباء عن دخول الجيش السوري لخان شيخون وانسحاب فصائل الإرهاب

ووأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مصادر محلية أن الجيش السوري دخل مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، بعد انسحاب المجموعات المسلحة منها، إثر اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري.

وتحدثت المصادر عن استعادة الجيش السوري عدداً من قرى ريف حماة الشمالي، أبرزها كفر زيتا ومورك واللطامنة ومعركبا واللحيا واللطمين.

في المقابل، قالت جبهة النصرة إنها أعادت التمركز جنوب خان شيخون

وكان مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك"، قد قال اليوم إن الجيش السوري قطع طرق الإمداد على مسلحي جبهة النصرة في ريف حماة الشمالي، وثبت مواقعه على أطراف مدينة خان شيخون من الجهة الشمالية. /انتهى/.