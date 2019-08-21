  1. إيران
٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٣:٠٤

اللواء باقري: قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُلقي اليأس والخيبة في قلوب الأعداء

اللواء باقري: قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُلقي اليأس والخيبة في قلوب الأعداء

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، أن طهران بلغت قوتها مستوى جعلت اليأس يدبّ في قلوب الاعداء الأمر الذي سيمهد في أن تكون الجمهورية الإسلامية قوة لا تهزم على المستوى الدولي في المرحلة الثانية من عمر الثورة الاسلامية.

واضاف باقري، في تصريح أدلى به خلال تفقده لمنظمة الدفاع المدني اليوم الاربعاء، إن الجمهورية الاسلامية الايرانية بلغت قوتها مستوى جعلت اليأس يدبّ في قلوب الاعداء وهو ماسيمهد لتكون ايران قوة لاتهزم على الصعيد الدولي في المرحلة الثانية من عمر الثورة الاسلامية.

وفي سياق آخر لفت الى أن منظمة الدفاع المدني في البلاد بلغت مستوى مطلوبا في مواجهة التهديدات على مختلف الصعد بفضل البرمجة الجيدة والتعاون مع الحكومة ومختلف الوزارات والمؤسسات الدفاعية. 

واشاد بانجازات منظمة الدفاع المدني ووصفها بأنها حققت نجاحات في مجال الردع والدفاع المدني كما إن تعزيز التعاون مع المسؤولين يرفع من مستوى الاقتدار والدفاع في البلاد.

وأكد رئيس الأركان العامة أن الدفاع المدني يتقدم للأمام بالتوازي مع الاقتدار الدفاعي، مضيفًا أن منظمة الدفاع المدني ستؤمن البلاد في مختلف المجالات النووية والبيولوجية والسايبرية والكيميائية.

ولفت الى ان منظمة الدفاع المدني أحرزت تقدما لافتا في مجال البرمجيات وتستطيع نقل تجاربها وسياساتها الدفاعية الى مختلف الاجهزة التنفيذية وفق اساليب علمية وتخصصية وهو ماحصل بفضل توظيف شبان اكفاء في مختلف المجالات العلمية والذي أدى الى تبلور الثقة بالنفس على الصعيدين العلمي والعملي.

رمز الخبر 1897271

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