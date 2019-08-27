ماكرون: على فرنسا ان تلعب دور الوسيط

وافادت وكاله مهر للانباء، ان ماكرون صرح لشبكة "فرانس2" فيما يتعلق بزيارة ظريف إلى "بيارتز":على فرنسا ان تلعب دور الوسيط، واننا لم نصل إلى حل كامل فيما يتعلق بالمسألة الإيرانية، ولكن بعد المباحثات الطويلة مع "ترامب" وصلنا إلى نقطتين أساسيتين وهما أن أيران لا يجب ان تملك سلاحاً نووياً والنقطة الثانية هي أن التوتر الحاصل في المنطقة لا يجب أن يصل إلى نزاع. /انتهى/