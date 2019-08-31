التوافق على وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد بإدلب السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة "سانا" أنه تمت الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من صباح السبت 31/آب الجاري مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين.

وعمدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب منذ إعلان اتفاق منطقة خفض التصعيد على خرق الاتفاق بشكل مستمر عبر الاعتداء بالقذائف الصاروخية وشن الهجمات على المناطق الآمنة ونقاط الجيش التي تحمي المدنيين فيها ما تسبب باستشهاد وجرح العشرات ناهيك عن الأضرار المادية في المحاصيل الزراعية والمنازل والبنى التحتية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق ان الجيش السوري سيوقف اطلاق النار من جانب واحد في منطقة خفض التصعيد في ادلب بداية من يوم غد (اليوم السبت).

وأتى هذا القرار بعد ان حرر الجيش عدة مواقع مهمة واستراتيجية في ريف ادلب فيما اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن التطورات في منطقة وقف التصعيد ليست على النحو الذي ترغب فيه بلاده. /انتهى/.