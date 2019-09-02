ظريف: الحكومة الروسية كانت إلى جانب إيران في الأوقات الصعبة

واضاف ظريف في مستهل وصوله الى موسكو في تصريح للصحفيين حول زيارته لروسيا : هناك حاجة للتباحث مع اصدقاءنا الروس حول القضاي المختلفة المتعلقة بالعلاقات الثنائية مشيرا الى ان وزير الطاقة اردكانيان رئيس اللجنة المشتركة الايرانية الروسية يصاحبني في الزيارة حيث سنبحث العلاقات الثنائية مع الجانب الروسي.

وتابع ظريف انه سيبحث ايضا التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والملف السوري على اعتاب اجتماع استانا في تركيا حيث هناك حاجة للتنسيق في هذا الاطار كما سنتباحث حول الشان اليمني واعتداءات الكيان الصهيوني في المنطقة والتطورات الجادة الجارية في افغانستان.

واوضح ظريف ان المندوبين الخاصين للجمهورية الاسلامية الايرانية في الشان الافغاني واليمني والسوري موجودين ضمن وفد للتباحث مع نظرائهم الروس ./انتهى/