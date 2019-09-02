  1. إيران
٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١

ظريف: الحكومة الروسية كانت إلى جانب إيران في الأوقات الصعبة

ظريف: الحكومة الروسية كانت إلى جانب إيران في الأوقات الصعبة

اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بانه سيطلع نظيره الروسي سيرغي لافروف على اخر تطورات الاتفاق النووي ومباحثات فرنسا وقال ان روسيا كانت الى جانبنا في الظروف الصعبة ونحن لدينا تعاطي اخر مع اصدقاء وقت الضيق.

واضاف ظريف في مستهل وصوله الى موسكو في تصريح للصحفيين حول زيارته لروسيا : هناك حاجة للتباحث مع اصدقاءنا الروس حول القضاي المختلفة المتعلقة بالعلاقات الثنائية مشيرا الى ان وزير الطاقة اردكانيان رئيس اللجنة المشتركة الايرانية الروسية يصاحبني في الزيارة حيث سنبحث العلاقات الثنائية مع الجانب الروسي.

وتابع ظريف انه سيبحث ايضا التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والملف السوري على اعتاب اجتماع استانا في تركيا حيث هناك حاجة للتنسيق في هذا الاطار كما سنتباحث حول الشان اليمني واعتداءات الكيان الصهيوني في المنطقة والتطورات الجادة الجارية في افغانستان.

واوضح ظريف ان المندوبين الخاصين للجمهورية الاسلامية الايرانية في الشان الافغاني واليمني والسوري موجودين ضمن وفد للتباحث مع نظرائهم الروس ./انتهى/

رمز الخبر 1897564

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