وزير الخارجية الإيراني يشارك في اجتماع رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي في داكا

وبعد أن أعلن المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، عباس موسوي، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيزور بنغلادش واندونيسيا، وفضلا عن اللقاءات والمحادثات الثنائية، فإنه سيشارك في اجتماع رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، وسيلقي كلمة هناك، ذكر موقع "بي دي نيوز 24" البنغلادشي، ان مسؤولين كبار من عدد من الدول؛ من بينهم محمد جواد ظريف ووزيري خارجية استراليا وسريلانكا سيشاركون يوم 5 ايلول/سبتمبر الجاري في اجتماع الرابطة.

وأضاف هذا الموقع ان هذا الاجتماع هو المؤتمر الاقتصادي المائي الثالث لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، وستلقي "شيخ حسينه" رئيسة وزراء بنغلادش كلمة الافتتاح للاجتماع.

وتأسست رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي في 7 آذار/مارس 1997 بمبادرة من الهند وموريس، وهي تضم 21 عضوا؛ ايران واستراليا وبنغلادش وكوموروس والهند واندونيسيا وكينيا ومدغشقر وماليزيا وموريس وموزمبيق وعمان وسيشل وسنغافورة والصومال وجنوب افريقيا وسريلانكا وتنزانيا وتايلند والامارات العربية المتحدة واليمن كأعضاء رئيسيين، واعضاء مراقبين؛ اليابان والمانيا والصين وبريطانيا واميركا وفرنسا ومصر.

ولفت موقع "بي دي نيوز 24" الى ان من اهم محاور اجتماع رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي؛ تربية الاسماك والسياحة البحرية ومشاركة القطاع الخاص في تنمية البنى التحتية وشبكة الموانئ وخطر تلوث البحار والنفايات البلاستيكية.