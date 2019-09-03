ظريف يبحث مع نظيره الروسي قضايا المنطقة وأزمة اليمن والخليج الفارسي

واستعرض ظريف قبيل مغادرته موسكو مباحثاته في روسيا واشار الى مرافقة وزير الطاقة رضا اردكانيان له في هذه الزيارة والمباحثات التي جرت قائلا ان رئيس اللجنة المشتركة(اردكانيان) تحمل معظم الاعباء ، وانا بدوري التقيت نظيري الروسي سيرغي لافروف وتباحثت معه حول العلاقات الثنائية والاجراءات اللازمة لتطوير العلاقات الثنائية .

وتابع اننا تحدثنا حول الشان الافغاني وذلك نظرا الى التحركات الاميركية كما تحدثنا حول المنطقة ولاسيما اليمن والخليج الفارسي وبالاجمال ان الزيارة كانت ضرورية للغاية ومهمة و لدينا تطابق في وجهات النظر في جميع المجالات ونحن بحاجة الى العمل المشترك.

واعرب ظريف عن اعتقاده بان التنسيقات التي جرت خلال هذه الزيارة في مجال الاتفاق النووي والمنطقة تخدم السلام والامن الاقليمي ./انتهى/