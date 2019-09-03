نتانياهو يسعى لعقد جلسة ثلاثية تجمعه بروسيا وامريكا

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن "جورزاليم بوست" أن "نتانياهو" قال ان هذه الجلسة تحت عنوان مواجهة إيران، وايضاً من أجل إخراجها من سوريا.
واضاف: سأبذل قصارى جهدي من أجل إخراج إيران من المنطقة. /انتهى/
ادعا رئيس وزراء الكيان الصهيوني"بنيامين نتانياهو" أنه يسعى لعقد جلسة ثلاثية الجانب تجمعه بروسيا وامريكا وذلك في القدس المحتلة.
وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن "جورزاليم بوست" أن "نتانياهو" قال ان هذه الجلسة تحت عنوان مواجهة إيران، وايضاً من أجل إخراجها من سوريا.
واضاف: سأبذل قصارى جهدي من أجل إخراج إيران من المنطقة. /انتهى/
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