نتانياهو يسعى لعقد جلسة ثلاثية تجمعه بروسيا وامريكا

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن "جورزاليم بوست" أن "نتانياهو" قال ان هذه الجلسة تحت عنوان مواجهة إيران، وايضاً من أجل إخراجها من سوريا.

واضاف: سأبذل قصارى جهدي من أجل إخراج إيران من المنطقة. /انتهى/