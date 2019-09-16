وصول الرئيس روحاني إلى أنقرة لحضور القمة الثلاثية للزعماء الإيرانيين والروس والأتراك

ووصل الرئيس روحاني إلى أنقرة قبل دقائق وذلك تلبية لدعوة رسمية من نظيره الرئيس التركي رجب طيب اردوغان .

من المقرر أن يحضر روحاني غدا الاثنين القمة الخامسة لإيران وروسيا وتركيا حول تطورات الشان السوري ومستقبل هذا البلد.

بالإضافة إلى المحادثات بين رؤساء إيران وروسيا وتركيا في إطار القمة ، سيبحث الرؤساء الثلاث تطوير وتنمية التعاون الثلاثي في ​​مختلف المجالات الاقتصادية وكذلك الاتصالات الإقليمية.

كما سيعقد روحاني اجتماعات منفصلة مع نظيريه الروسي والتركي على هامش قمة أنقرة ، حيث سيتم مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية.