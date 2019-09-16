  1. السياسة
١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١

وصول الرئيس روحاني إلى أنقرة لحضور القمة الثلاثية للزعماء الإيرانيين والروس والأتراك

وصول الرئيس روحاني إلى أنقرة لحضور القمة الثلاثية للزعماء الإيرانيين والروس والأتراك

وصل الرئيس الايراني حسن روحاني على راس وفد سياسي واقتصادي كبير إلى العاصمة التركية أنقرة ، لحضور القمة الثلاثية للزعماء الإيرانيين والروس والأتراك ووفد سياسي واقتصادي كبير.

ووصل الرئيس روحاني إلى أنقرة قبل دقائق وذلك تلبية لدعوة رسمية من نظيره الرئيس التركي رجب طيب اردوغان .

من المقرر أن يحضر روحاني غدا الاثنين القمة الخامسة لإيران وروسيا وتركيا حول تطورات الشان السوري ومستقبل هذا البلد.

بالإضافة إلى المحادثات بين رؤساء  إيران وروسيا وتركيا في إطار القمة ، سيبحث الرؤساء الثلاث تطوير وتنمية التعاون الثلاثي في ​​مختلف المجالات الاقتصادية وكذلك الاتصالات الإقليمية.

كما سيعقد روحاني اجتماعات منفصلة مع نظيريه الروسي والتركي على هامش قمة أنقرة ، حيث سيتم مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية.

رمز الخبر 1897878

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