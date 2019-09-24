الشرطة الايرانية تضبط أكثر من طن ونصف من المخدرات شمال شرقي ايران

وأعلن قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة خراسان الشمالية، العقيد علي رضا مظاهري، في تصريح له، عن ضبط طن واحد و526 كيلوغراما من أنواع المخدرات غالبيتها من الأفيون في المحافظة خلال الاشهر الستة الماضية لتسجل زيادة بنسبة 25 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار العقيد مظاهري الى اعتقال الف و327 شخصا من العناصر التي تعمل على اعداد وتوزيع واستهلاك المخدرات خلال هذه الفترة ليسجل هذا العدد زيادة بنسبة 5 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما أعلن عن ضبط 35 مركبة وقطع من الاسلحة من المهربين خلال هذه الفترة./انتهى/