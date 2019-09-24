وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول البيان الاخير الصادر عن الدول الاوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا والمانيا بشان اعلانها بضرورة التوصل الى اتفاق جديد مع ايران: فشلت الدول الاوروبية الثلاث في تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي من دون اذن اميركا.

واضاف: ان السبيل لمعالجة هذا العجز هو توفر الارادة الشاملة لسلك طريق مستقل وعدم التكرار كالببغاء لمزاعم اميركا الفارغة والابتعاد عن خطة العمل المشترك الشاملة.

وفي الرد على دعوة الدول الاوروبية الثلاث للتوصل الى اتفاق جديد حسب قولها كتب ظريف: لن يكون هنالك اي اتفاق جديد قبل الالتزام بالاتفاق الراهن.

وكانت الدول الاوروبية الثلاث قد طلبت من ايران في بيانها المشترك للتفاوض حول برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي والقضايا الامنية في المنطقة./انتهى/