  1. إيران
٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦

الرئيس روحاني يعود الى طهران

الرئيس روحاني يعود الى طهران

غادر الرئيس الايراني حسن روحاني نيويورك الخميس عائدا الى طهران في ختام زيارته التي استغرقت 4 ايام حيث شارك في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة.

كان الرئيس روحاني قد وصل الى نيويورك يوم الاثنين الماضي والتقى خلال الزيارة رؤساء فرنسا وسويسرا والعراق ورؤساء وزراء الهند واوغندا واسبانيا واليابان وبريطانيا والمستشارة الالمانية والامين العام لمنظمة الامم المتحدة.

والقى الرئيس الايراني اول امس الاربعاء خطابا في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة طرح خلاله مبادرة "الامل" او "هرمز " للسلام في منطقة الخليج الفارسي بمشاركة جميع دولها.

وفي ختام الزيارة عقد الرئيس روحاني مؤتمرا صحفيا اجاب خلاله على اسئلة الصحفيين في مختلف القضايا والمجالات./انتهى/

رمز الخبر 1898149

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