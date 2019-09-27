  1. إيران
٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٣:٣٢

روحاني وصل إلى طهران

روحاني وصل إلى طهران

وصل رئيس جمهورية إيران الإسلامية "حسن روحاني"، اليوم الجمعة، إلى طهران بعد مشاركته وإلقاء كلمته في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان الرئيس روحاني قد وصل الى نيويورك يوم الاثنين الماضي والتقى خلال الزيارة رؤساء فرنسا وسويسرا والعراق ورؤساء وزراء الهند واوغندا واسبانيا واليابان وبريطانيا والمستشارة الالمانية والامين العام لمنظمة الامم المتحدة.

والقى الرئيس الايراني اول امس الاربعاء خطابا في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة طرح خلاله مبادرة "الامل" او "هرمز " للسلام في منطقة الخليج الفارسي بمشاركة جميع دولها.  

 وفي ختام الزيارة عقد الرئيس روحاني مؤتمرا صحفيا اجاب خلاله على اسئلة الصحفيين في مختلف القضايا والمجالات./انتهى/

رمز الخبر 1898154

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