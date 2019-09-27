خطيب طهران: حقوق الإنسان الجوفاء لم تحرّك ساكنا للمضطهدين في "كشمير"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خطيب صلاة الجمعة في طهران آية الله كاظم صديقي اشار في خطبتيه قبيل صلاة الجمعة إلى القضايا الداخلية وآخر المستجدات على المستوى الخارجي.

ونوه آية الله كاظم صديقي، الى حلول مناسبة اسبوع الدفاع المقدس، قائلا، اذا كان اليمن يقاوم منذ 5 أعوام، ذلك لأن انتفاضة اليمن منبثقة من الدفاع القدس.

ولفت خطيب جمعة طهران إلى ان ايران في مرحلة الدفاع المقدس لم تتخل عن شبر واحد من تراب البلاد رغم الضغوط العسكرية والاعلامية الشاملة التي مارستها القوى العالمي.

کما اشار الخطيب الى ان جميع القوى العالمية والانظمة الرجعية في المنطقة دعمت نظام صدام بجميع اشكال الدعم المالي والعسكري والاستخباراتي في الحرب المفروضة على الجمهورية الاسلامية./انتهى/