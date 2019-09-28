لاريجاني يشيد بمواقف جمهورية ارمينيا تجاه ايران في الجمعيات الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني استقبل صباح اليوم السبت السفير الارميني في طهران "آرتاشس تومانيان".

وقال لاريجاني أن هناك علاقات وطيدة تجمع بين ايران وارمينيا وانها تسير نحو التطور، مضيفا: نأمل ان يتم تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الزراعة والصحة والأدوية.

وبالاشارة الى العلاقات البرلمانية الجيدة بين البلدين قال لاريجاني أن مركز الابحاث واللجان المتخصصة في البرلمان الايراني مستعدة بالكامل من اجل التعاون البرلماني بين ايران وارمينيا.

وأضاف لاريجاني أن نظرة ايران نحو ارمينيا ايجابية ونأمل ان يتم توسيع العلاقات السياسية والثقافية والتجارية مع تواجدكم بعنوان سفير جمهورية ارمينيا في طهران.

وفي ختام حديثه اعرب لاريجاني عن شكره وتقديره لمواقف الحكومة الارمينية الداعمة للجمهورية الاسلامية في الجمعيات الدولية، معتبرا ان هذه المواقف تثمر عن الصداقة بين البلدين.

وأكد السفير الارميني بدوره على اهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين ايران وارمينيا قائلا: أن مجموعتي الصداقة البرلمانية لكل من البلدين على ارتباط وتواصل دائم بين بعضهم البعض وتسعى ارمينيا لتوطيد العلاقات بين اللجان البرلمانية مع ايران.

واعلن الاخير عن زيارة مقبلة لرئيس البرلمان الارميني في المستقبل العاجل لطهران./انتهى/