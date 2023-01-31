إيران وأرمينيا عازمتان على التنمية الشاملة للعلاقات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية، مير كاظمي أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية الأرمينية في طهران اليوم الثلاثاء والذي شارك فيه من الجانب الأرميني معاون رئيس الوزراء "مهر غريغوريان" أن سياسة الحكومة الإيرانية الحالية قائمة على تعزيز العلاقات مع الجوار وأن العلاقات السياسية بين إيران وأرمينيا هي الآن في مستوى جيد جدا .

وأضاف ميركاظمي أن وجود مثل هذه العلاقات الجيدة يؤدي إلى تذليل العقبات أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكدا وجود إمكانيات مناسبة جدا لتعزيز العلاقات الثنائية.

واشار مير كاظمي إلى رغبة القطاع الخاص الإيراني للتواجد في أسواق العمل في أرمينيا وضرورة حل العقبات أمام ذلك، مضيفا بأن هناك أيضا إمكانية لمد خط ثالث لنقل الطاقة الكهربائية بين البلدين أيضا.

ومن جانبه أكد غريغوريان أن "إيران دولة صديقة وجارة لنا وإن العلاقات بين البلدين هي علاقات مميزة وعالية المستوى".

واعتبر غريغوريان أن هناك مجالات عديدة للتعاون بين البلدين تم تفعيل جزء صغير منها فقط حتى الآن، قائلا إن تعزيز العلاقات في مجال البنى التحتية بين البلدين في المجالات المختلفة سيزيل العقبات في هذا الجانب.

وأشار غريغوريان إلى إيلاء اهتمام خاص بمد خط ثالث لنقل الطاقة الكهربائية بين إيران وأرمينيا ونشاط الشركات الإيرانية في مجال مد طرق المواصلات في أرمينيا وقال إن بلاده ترحب بفتح فرع لمصرف إيراني في أرمينيا من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

واعتبر غريغوريان أن معظم المشاكل التي تعتري نشاط وتعاون القطاعين الخاص للبلدين هي تقنية ولا عراقيل سياسية أمامها، مؤكدا ضرورة استمرار التواصل بين النشطاء الاقتصاديين للبلدين.

وطلب غريغوريان من القطاعين الخاص في البلدين اقتراح الحلول على اللجنة المشتركة لدراستها مؤكدا أن الحكومة الأرمينية مستعدة للبت فيها من أجل تذليل العقبات.

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