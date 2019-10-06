إيران تتربع على عرش بطولة الدوري العالمي للكاراتية في روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه توج المنتخب الإيراني في قسمي السيدات والرجال ببطولة الدوري العالمي للكاراتية في روسيا.

وبدأت المرحلة السادسة من الدوري الممتاز للكاراتية – 2019 منذ يوم الجمعة الماضي في روسيا؛ بمشاركة 642 لاعب كارتية من 85 دولة وانتهت اليوم بعد تحديد اللاعبين والمنتخبات المتفوقة.

وتجدر الاشارة الى ان هذه المسابقات تقام في اطار تصنيف الاتحاد العالمي ومن اجل التاهل الى الالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو.

وشارك المنتخب الايراني في فئتي الكاتا والكوميتية للرجال والنساء ضمن هذه المنافسات.

وفي نهاية المطاف، توج المنتخب الوطني الإيراني بلقب البطولة، بعد أن فاز بثلاث ميداليات ذهبية، وفضية واحدة، وأخرى برونزية.

وفازت اسبانيا بلقب الوصافة، بتحقيقها ميداليتين ذهبيتين، وأخرى فضية، وبرونزيتين، وجاءت جمهورية أذربيجان في المركز الثالث بعد حصولها على ذهبيتين وبرونزية واحدة.

كما احتلت فرق اليابان وروسيا وتركيا وفرنسا المرتبات الرابعة حتى السابعة في اطار البطولة على التوالي./انتهى/