ايران تتبوأ المركز الخامس في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المنتخب الإيراني للكاراتيه، احرز ميدالية ذهبية واحدة و3 فضيات و 4 ميداليات برونزية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، والتي استضافتها مدينة شنغهاي الصينية، حيث تبوأ بذلك المركز الخامس في هذه البطولة.

واختتمت الجولة الرابعة من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، التي بدأت يوم الجمعة بمشاركة 543 لاعبا من 76 دولة، اليوم الاحد في مدينة شنغهاي بالصين، والمنتخب الإيراني شارك في الكاتا والكوميتيه للرجال والنساء في المسابقة.

وتبوأت طاجيكستان المركز الاول في هذه البطولة باحرازها ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وتلتها تركيا بالمركز الثاني بعد الحصول على ميداليتين ذهبيتين واخرى برونزية وجاءت الصين في المركز الثالث باحرازها ميدالية ذهبية واربعة ميداليات فضية وميدالية برونزية.

يذكر أن بطولة الدوري العالمي تتكون من سبع محطات، وتعتبر من البطولات الرئيسية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي ستشهد الظهور الأول لرياضة الكاراتيه، في تاريخ الألعاب الأولمبية./انتهى/