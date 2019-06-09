  1. الرياضة
٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٣:٣٢

ايران تتبوأ المركز الخامس في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

ايران تتبوأ المركز الخامس في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

تبوأ المنتخب الايراني المركز الخامس في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بعد احرازه ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية وبرونزية، والتي استضافتها مدينة شنغهاي الصينية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المنتخب الإيراني للكاراتيه، احرز ميدالية ذهبية واحدة و3 فضيات و 4 ميداليات برونزية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، والتي استضافتها مدينة شنغهاي الصينية، حيث تبوأ بذلك المركز الخامس في هذه البطولة.

واختتمت الجولة الرابعة من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، التي بدأت يوم الجمعة بمشاركة  543  لاعبا  من 76 دولة، اليوم الاحد في مدينة شنغهاي بالصين، والمنتخب الإيراني شارك في الكاتا والكوميتيه للرجال والنساء في المسابقة.

 وتبوأت طاجيكستان المركز الاول في هذه البطولة باحرازها ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وتلتها تركيا بالمركز الثاني بعد الحصول على ميداليتين ذهبيتين واخرى برونزية وجاءت الصين في المركز الثالث باحرازها ميدالية ذهبية واربعة ميداليات فضية وميدالية برونزية.

يذكر أن بطولة الدوري العالمي تتكون من سبع محطات، وتعتبر من البطولات الرئيسية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي ستشهد الظهور الأول لرياضة الكاراتيه، في تاريخ الألعاب الأولمبية./انتهى/

رمز الخبر 1895311

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