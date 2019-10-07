جمعية "الدفاع عن الشعب الفلسطيني" تقيم مؤتمراً صحفياً

وافادت وكالة مهر للأنباء انه بالتزامن مع الذكري الـ32 لإنطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تنظم جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني مؤتمرا صحفيا تحت عنوان صحفي تحت عنوان" حركات المقاومة الإسلامية والمعادلات الاقليمية الجديدة"، بحضور مندوب حركة الجهاد الإسلامي لدي طهران، ناصر ابوشريف.

وسيعقد المؤتمر الذي تنظمه جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني بالتعاون مع وكالة القدس للانباء(قدسنا) غدا(الثلثاء) في تمام الساعة العاشرة صباحا في مقر الجمعية في العاصمة الإيرانية.

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