رحيميان: مسيرة شهداء المقاومة مستمرة حتى تدمير الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام محمد حسن رحيميان في المؤتمر الحادي عشر لرمز المقاومة الذي عقد صباح اليوم (الثلاثاء)، ان أرض فلسطين لديها عدة سمات بارزة ولهذا ابتلت بالكيان الصهيوني.



وتابع: إن الصهاينة أنفسهم يعترفون بأن الصهيونية سقطت مرة عن عمر 75 عامًا ومرة أخرى عن عمر 80 عامًا وهي الآن على وشك الانهيار الثالث.



وقال الأمين العام لجمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني: الكيان الصهيوني القاتل للأطفال على وشك الانهيار ولا خيار أمامه سوى ضرب المقاومة الإسلامية.



وأكد رحيميان: إن طريق شهداء المقاومة سيستمر حتى تدمير الكيان الصهيوني.

وأشار في النهاية إلى أن: من يسعى إلى مهاجمة الجمهورية الإسلامية يجب أن يعلم أنه سيسقط في قاع البئر بحبل الكيان الصهيوني.

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