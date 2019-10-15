السيد نصر الله يؤكد على عودة العلاقات بين لبنان وسوريا

وجرى لقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بحث معمق شامل في مختلف التطورات الأقليميّة لا سيما آخر المستجدات على الساحتين العراقية والسورية.

وفيما اكد الطرفان على موقفها المعروف بضرورة عودة العلاقات بين لبنان وسوريا الى وضعها الطبيعي، جددا التأكيد على ضرورة الحوار المباشر والرسمي مع الحكومة السورية ، خاصة في مجالين هامين هما الإستفادة من الفرصة الكبيرة التي يتيحها إعادة إفتتاح معبر البوكمال لتعزيز الصادرات اللبنانية عبر سورية إلى العراق والعمل المشترك مع الحكومة السورية في مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتخفيف الأعباء الإقتصادية والإجتماعية الكبيرة على لبنان.

وأكد الجانبان كذلك على الحاجة إلى تضافر كل الجهود للحفاظ على الإستقرار النقدي والمالي بإعتباره أحد ركائز الإستقرار الأمني والسياسي في البلاد.



المصدر: العهد نيوز