تصنيف 35 جامعة ايرانية ضمن الجامعات المتفوقة في العالم الاسلامي

وقال إن أكثر الجامعات المصنفة ضمن المتفوقة في البلدان الاسلامية هي من تركيا (65 جامعة) وإيران (35 جامعة) وماليزيا (18 جامعة) ، والتي تحتل المرتبة 1 و 2 و 3 على التوالي.

واضاف: ان ترتيب الدول الإسلامية الأخرى من حيث عدد الجامعات المتفوقة: مصر (16 جامعة) ، باكستان (11 جامعة) ، المملكة السعودية (10 جامعات) ، تونس (5 جامعات) ، إندونيسيا ونيجيريا ( 4 جامعات) ، لبنان ، قطر ، الإمارات العربية المتحدة ، الأردن ، بنغلاديش ، كازاخستان (جامعتان لكل منهما) ، أوغندا ، عُمان ، الكويت ، المغرب ، الكاميرون ، الجزائر والعراق (جامعة واحدة).

وتابع: إنه خلال لقاء رمضان مع الأكاديميين تحدث قائد الثورة في شهر رمضان الماضي عن ضرورة "تقييم الجامعات وتصنيفها" وأكد على المعايير والمؤشرات والمزايا اللازمة للتصنيف من أجل تحسين جودة الجامعات وخلق منافسة إيجابية.

ونوه الى أن قاعدة بيانات علوم العالم الإسلامي (ISC) منذ بضع سنوات وبتوجيه من وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا ، شكلت مجموعة أبحاث تصنيفية ، تقوم عملياً بتقييم وتصنيف الجامعات ومعاهد البحوث في البلاد وفقًا لمعايير معتمدة ، وبعد ذلك على مدى السنوات العديدة الماضية باتت مرجعًا وطنيًا في هذا المجال.