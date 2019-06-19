ست جامعات ايرانية في قائمة أفضل الجامعات في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مسئول مركز الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الاسلامي (ISC) الدكتور محمدجواد دهقاني اعلن عن تواجد 6 جامعات ايرانية في قائمة تصنيف كيو أس (QS) لأفضل الجامعات في العالم لعام 2020.

وقال: الجامعات الست المتواجدة في تصنيف كيو أس عبارة عن جامعة شريف الصناعية في مركز 405 وجامعة أميركبير الصناعية في مركز 489 وجامعة العلوم والصناعة في مركز 601-650، جامعة طهران في مركز 601-650 وجامعة شهيد بهشتي وجامعة شيراز في مركز 801-1000.

وفي إشارة الى التطور الذي شهدته الجامعات الايرانية حسب تصنيف كيو أس، قال دهقاني: لغاية عام 2016 لم تتواجد سوى جامعتا شريف الصناعية وطهران في هذا التصنيف، بينما حاليا تتضمن القائمة 6 جامعات ايرانيات.

ووفقا لوكالة مهر تابع دهقاني قائلا: من جانب أخر شهدت ثلاث جامعات من ايران تطورا جيدا في تصنيف كيو أس لعام 2020 مقارنة بتصنيفها لعام 2019، حيث حققت جامعة شريف الصناعة قفزة بنسبة 27 خطوة إذ كانت في مركز 432 واصبحت في مركز 405، وكذلك جامعة أمير كبير الصناعية تقدمت من مركز 498 الى مركز 489 وجامعة طهران ايضا تقدمت من مستوى 701-750 الى مستوى 601-650.

وفي شرح مكانة الدول الاسلامية في تصنيف كيو أس قال مسؤول مركز ISC : يضم هذا التصنيف 20 جامعة من ماليزيا و9 جامعات من تركيا و8 جامعات من الامارات المتحدة و7 جامعات من السعودية و7 جامعات من باكستان و7جامعات من لبنان و4 جامعات من الاردن و5 جامعات من مصر و3 جامعات من العراق وجامعتين من بنغلادش وجامعة واحدة من كل من البحرين وقطر وعمان و آذربيجان وسريلانكا والكويت.

وأوضح أن مؤسسة "كاكارلي سيموندز" البريطانية هي من تقوم بإعداد تصنيف كيو أس وتمارس عملها منذ عام 2010 بشكل مستقل.

الجدير بالذكر أن هذا التصنيف يتبع ستة مقاييس لترتيب الجامعات بدءا من الأفضل، بحيث يحمل كل مقياس نسبة معينة من الدرجات التي تحسب لصالح الجامعة، ثم يتم جمع الدرجات وترتيب الجامعات بحسب مجموع درجاتها، كما تعتمد على نتائج استطلاع الرأي والبيانات التي تقدمها الجامعات والمعلومات الناتجة من الابحاث من عام 2014 حتى 2018 والمندرجة في مركز اسكوبس للاستشهاد المرجعي (Scopus)./انتهى/