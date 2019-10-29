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٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٥:٢٤

جهرمي يبحث مع رئيس الوزراء القطري التعاون بين ايران وقطر في مجال مونديال 2022

جهرمي يبحث مع رئيس الوزراء القطري التعاون بين ايران وقطر في مجال مونديال 2022

بحث وزير الاتصالات الايراني محمدجواد آذري جهرمي مع رئيس الوزراء القطري التعاون الاقتصادي والتقني بين الشركات الايرانية الناشطة بمجال تكنولوجيا المعلومات والشركات القطرية في تنظيم كأس العالم 2022.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، التقى اليوم مع رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، اثناء زيارته الدوحة للحضور في مؤتمر ميونيخ للأمن برفقة وزير الخارجية محمدجواد ظريف.

وبحث الطرفان حول العديد من القضايا بمافيها تطوير التعاون الاقتصادي بين شركات تكنولوجيا المعلومات الإيرانية وشركات قطر في تنظيم كأس العالم 2022.

كما ان وزير الخارجية محمد جواد ظرييف كان قد وصل أمس إلى الدوحة لحضور جلسات اللجنة الإقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن.

ويشارك ظريف في عدد من الاجتماعات ذات الصلة بالمؤتمر، حيث يلقي كلمة فيها ،وهناك احتمال بان يتضمن البعض منها طرح الاسئلة والاجوبة.

ويتناول وزير الخارجية في كلماته خلال الاجتماعات  القضايا الاقليمية والتطورات في منطقة الخليج الفارسي؛ معلنا فيها مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية./انتهى/.

رمز الخبر 1898853

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