جهرمي يبحث مع رئيس الوزراء القطري التعاون بين ايران وقطر في مجال مونديال 2022

وأفادت وكالة مهر للانباء أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، التقى اليوم مع رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، اثناء زيارته الدوحة للحضور في مؤتمر ميونيخ للأمن برفقة وزير الخارجية محمدجواد ظريف.

وبحث الطرفان حول العديد من القضايا بمافيها تطوير التعاون الاقتصادي بين شركات تكنولوجيا المعلومات الإيرانية وشركات قطر في تنظيم كأس العالم 2022.

كما ان وزير الخارجية محمد جواد ظرييف كان قد وصل أمس إلى الدوحة لحضور جلسات اللجنة الإقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن.

ويشارك ظريف في عدد من الاجتماعات ذات الصلة بالمؤتمر، حيث يلقي كلمة فيها ،وهناك احتمال بان يتضمن البعض منها طرح الاسئلة والاجوبة.

ويتناول وزير الخارجية في كلماته خلال الاجتماعات القضايا الاقليمية والتطورات في منطقة الخليج الفارسي؛ معلنا فيها مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية./انتهى/.