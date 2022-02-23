ايران وقطر تعلنان تسيير 36 رحلة شحن جوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، محمد محمدي بخش، أوضح في تصريح حول المباحثات الرامية لتطوير التعاون الإيراني القطري في قطاع الطيران، بأنه تم الاتفاق مؤخرا مع مندوب الخطوط القطرية كمرحلة أولية على تسير 36 رحلة شحن جوي ذهابا وإيابا كل أسبوع وبدون محدوديات.

وفيما يخص زيادة رحلات المسافرين اثناء اقامة منافسات كأس العالم 2022 في قطر، أشار إلى تشكيل فريق عمل يضم الجوازات ومنظمة الطيران والمناطق التجارية الحرة الايرانية، وعقد إجتماعات مع الجانب القطري بهدف الافادة من طاقات جزيرة كيش في الخليج الفارسي، بصفتها عاملا مساهما في تنظيم كأس العالم من حيث المجال الجوي والإقامة والزيارة.

واردف أن امير قطر في اجتماعه مع الرئيس ابراهيم رئيسي بالدوحة، أول أمس الاثنين، أكد على ضرورة الانتفاع من مطارات ايران منها مطار جزيرة كيش في تنظيم المونديال وقد أصدر تعمليات بهذا الخصوص.

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