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٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٣:٢٥

وزارة الامن الايرانية تمكنت من تفكيك عصابة لتهريب العملة الاجنبية

وزارة الامن الايرانية تمكنت من تفكيك عصابة لتهريب العملة الاجنبية

القت قوات وزارة الامن الايرانية القبض على عصابة لتهريب العملة الاجنبية في محافظة آذربيجان الغربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الامن الايرانية اصدرت بيانا ينص على تفكيك عصابة مسلحة لتهريب العملة الاجنبية في محافظة آذربيجان الغربية غربي ايران.

وجاء في البيان ان القوات التابعة لوزارة الامن في المحافظة المذكورة تمكنت من كشف عصابة مزودة بالاسلحة وتقوم بتهريب العملة ومعاملات غير قانونية في مدن "بوكان" و"مهاباد" و"اوروميه" شمال غربي البلاد اضافة الى العاصمة طهران، حيث تم استهداف هذه العصابة خلال مراحل من العمليات الذكية.

وتم اعتقال عدد من عناصر هذه العصابة بما فيهم رئيس العصابة وتم تسليمهم الى السلطات القضائية، كما وتم توقيف كمية ملحوظة من العملة والاسلحة القتالية ولوحات مزيفة لرقم السيارة واوراق عملة مزيفة وسيارات لشحن ونقل سلع التهريب./انتهى/.

رمز الخبر 1898873

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