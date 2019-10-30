اللواء موسوي: مستعدون لتحقيق أهداف المرحلة ثانية من الثورة الاسلامية

وخلال مراسم تخرج دفعة جديدة من ضباط الجيش التي اقيمت اليوم الاربعاء برعاية قائد الثورة الاسلامية، أكد اللواء موسوي على استعداد الشباب المؤمن والمتحمس بالجيش لتحقيق أهداف الخطوة الثانية من الثورة الاسلامية (الاربعون عاما القادمة)، وقال: ان الجيش المبني على التعاليم القرآنية، يقف باقتدار الى جانب الشعب المضحي في مواجهة الأعداء، وقد اختار جيل الشباب في الجيش، من خلال امتلاكه البصيرة والشعور بالمسؤولية والفداء، جنبا الى جنب مع إخوانهم في الحرس الثوري، طريق الجهاد والمقاومة وهو على استعداد للتضحية في أي وقت و مكان وعلى أي مستوى.

وفي هذه المراسم، تسلم عدد من القادة ورجال الدين والمدرسين والخريجين النموذجيين في الجيش، جوائز تقديرية من لدن القائد العام للقوات المسلحة، كما تم تسلم ممثلو الطلاب والخريجين الشهادات والرتب العسكرية.

وتضمنت المراسم اجراء المناورة الميدانية "شروق شمس القائم" في جامعة "خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي.

كما قامت الواحدات المتواجدة في الساحة باجراء استعراض يمر من امام منصة القائد العام للقوات المسلحة./انتهى/.