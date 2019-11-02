طهران تدعو الولايات المتحدة للإلتزام بتعهداتها بدلا من فرض عقوبات مكررة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي صرح تعليقا على اعلان الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة وعلى قطاع البناء والإنشاء في ايران ، صرح: هذه الاجراءات تظهر ضعف الأمريكيين وعدم كفائتهم في الدبلوماسية.

وأضاف: للأسف أن الجهاز الدبلوماسي الامريكي غير قادر على القيام بمبادرات وايجاد حلول دبلوماسية وعقلانية ويعتمد فقط على الاستقواء والارهاب الاقتصادي.

وتابع: أن البلطجة التي تعتمدها الولايات المتحدة في علاقاتتها الدبلوماسية مع سائر البلدان وايضا فيما يتعلق بالآليات الدولية المتعددة الجوانب، قد تحولت الى معضلة عالمية.

وأكد المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الإيراني أنه من الافضل للولايات المتحدة أن تلتزم باجراء تعهداتها الخاصة بالاتفاق النووي، بدلا من فرض عقوبات مكررة واعتماد نهج الفوضوية والغرق في اوهام صنعتها بنفسها، اذ ان ذلك سوف لم يؤدي الى نيل اهدافها./انتهى/.