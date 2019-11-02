حضور 150 صحفيا اجنبيا لتغطية مسيرات يوم "مقارعة الاستكبار العالمي" في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب رئيس لجنة تنسيق الاعلام الاسلامي "نصرت الله لطفي" قال في تصريح له للصحفيين: أنه مايقارب نحو 150 صحفيا ومصورا اجنبيا ابدى استعداده للحضور وتغطية مسيرات يوم "مقارعة الاستكبار العالمي 13" آبان" (4 تشرين الثاني/ نوفمبر)، اضافة الى نحو الفي صحفي من الداخل في كافة انحاء البلاد.

وأضاف أن يوم "13 آبان" يشكل رمزا للقوة والاستقامة والتضحية لمجابهة الاستكبار العالمي.

الجدير بالذكر أن يوم "مقارعة الاستكبار العالمي" أي ما يعرف بـ"13 آبان" في ايران، هو ذكرى الاستيلاء على وكر التجسس الامريكي (السفارة الامريكية في طهران) في عام 1979 على يد مجموعة من الطلاب والتلاميذ، حيث سمي هذا اليوم ايضا بيوم التلميذ ./انتهى/