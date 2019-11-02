  1. السياسة
٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٥:٢٠

مستشار رئيس الوزراء يرجح تولي عبد المهدي رئاسة حكومة انتقالية

مستشار رئيس الوزراء يرجح تولي عبد المهدي رئاسة حكومة انتقالية

رجح ليث كبة مستشار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، السبت، ان يتولى الأخير رئاسة حكومة انتقالية في ظل تصاعد التظاهرات الاحتجاجية، مشيرا إلى فشل جميع المحاولات لاحتواء التظاهرات

وقال كبة في حوار مع شبكة  NPR الاميركية، “أعتقد أن الضغط قد تصاعد، الآن الأمر يتعلق بتحديد التفاصيل، وارجح أن في النهاية سيتولى عبد المهدي عملية انتقال”، مستدركا بالقول إن “الاهتمام وكل الجهود تركز الآن على محاولة إيجاد بديل وإنقاذ البلاد من الانزلاق إلى صراع سياسي عنيف.”.

واشار كبة الى ان “مطالب التظاهرات تحولت من مجرد وظائف وتحسين الظروف إلى تغيير الحكومة ورئيس الوزراء”، لافتا إلى أن “المتظاهرين الآن يندفعون أكثر وينظرون إلى قوانين الانتخابات ويبحثون حتى عن النفوذ الأجنبي في البلاد./انتهى/

رمز الخبر 1898931

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