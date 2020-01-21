علي الغانمي: العام الجاري سيكون موعد نهاية وجود القوات الامريكية في العراق بشكل عام

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة أهل البيت (ع) للأنباء، أنه كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي الغانمي، موعد خروج القوات الامريكية من العراق، بعد تصويت البرلمان على قانون يلزم الحكومة إخراجها من البلاد.

وقال الغانمي ان "قرار مجلس النواب باخراج القوات الامريكية من البلاد ملزم للحكومة وهو قرار وطني جاء لمقتضيات المصلحة العامة للبلاد، لان وجود تلك القوات وما ارتكبته من جرائم بشعة بحق قادة ومقاتلي الحشد الشعبي لايمكن القبول بها".

واضاف، ان "الحكومة بدأت بالفعل باجراءت على الارض تمهيداً لاخراج القوات الامريكية من العراق"، مبينا ان "العام الجاري سيكون موعد نهاية وجود تلك القوات في العراق بشكل عام".

وتابع، الغانمي أن "كل الظروف والمعطيات الراهنة تؤكد بان القوات الامريكية لم يعد لها اي مبرر للوجود خاصة بعد قرار مجلس النواب الأخير".

واشار عضو لجنة الامن والدفاع النيابية الى ان "المرحلة القادمة ستشهد اجراءات عملية لخروج القوات الامريكية وفق اليات ستعتمدها الحكومة التي جرى تخويلها بتنفيذ قرار مجلس النواب"، مستبعدا "حصول اي صدام مع تلك القوات لان الاخيرة تدرك خطورته على الاف من جنودها المنتشرين في عدة قواعد عسكرية".

وصوت مجلس النواب، الاحد (05 كانون الثاني 2020)، قبل رفع جلسته الاستثنائية على خروج جميع القوات الاجنبية والامريكية من العراق، والغاء دور التحالف الدولي في العراق، بالإضافة إلى الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا من قبل الحكومة العراقية. /انتهى/

