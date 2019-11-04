https://ar.mehrnews.com/news/1898994/ ٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٧:٢٥ رمز الخبر 1898994 الفيديو الفيديو ٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٧:٢٥ حرق العلم الامريكي في تظاهرات العراق / فيديو قامت مجموعة من المتظاهرين في العراق بحرق العلمین الامريكي والاسرائيلي وصور ساسة الفتنة في احدى الساحات. تحميل 2 MB رمز الخبر 1898994 سمات التظاهرات في العراق الاحتجاجات في العراق الثورة في العراق مطالب مرتبط تمديد التصويت على الاستفتاء لساعة والمفوضية تؤكد: نسبة المشاركة بلغت 74% ضابط عراقي يقتل زوجها وإبنها ومن ثم يغتصبها!/ فيديو نازحو الأنبار يطالبون بمساعدة الحشدِ الشعبي لتحرير مُدنِهم
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