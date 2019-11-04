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٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٧:٢٥

حرق العلم الامريكي في تظاهرات العراق / فيديو

حرق العلم الامريكي في تظاهرات العراق / فيديو

قامت مجموعة من المتظاهرين في العراق بحرق العلمین الامريكي والاسرائيلي وصور ساسة الفتنة في احدى الساحات.

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رمز الخبر 1898994

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