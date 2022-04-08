بدانا حراك لتنظيم تظاهرات ضد حكومة الكاظمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المعموري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الاتحاد بدء حراك فعلي على الارض في عدة محافظات من اجل تنظيم تظاهرات احتجاجية ضد سياسات حكومة الكاظمي الاقتصادية وعدم قدرتها على ضبط الايقاع في منافذ كردستان التي هي خارج سيطرة بغداد منذ سنوات طويلة”.

واضاف المعموري،ان” حكومة الكاظمي تسببت في ازمة انسانية كبيرة في محافظات الوسط والجنوب من خلال عرقلة دخول المواد الغذائية والمحاصيل ودفعت الاسعار لاعلى فيما تغض النظر عن منافذ كردستان التي تدخل من خلالها كل شي ولاتلتزم باي تعليمات اتحادية”.

واشار الى ان” حراكنا للتظاهرات ياتي لتحقيق 3 اسباب هي الضغط لسيطرة بغداد على منافذ كردستان وخلق عدالة وانصاف في تطبيق القوانين في كل مناطق البلاد واعادة النظر في ملف دعم الاسواق ومعالجة الغلاء الفاحش”.

وتعاني محافظات الوسط والجنوب من غلاء فاحش في الاسعار بسبب سياسات حكومية خاطئة”.

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