المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة جديدة من الصواريخ بإتجاه البلدات الإسرائيلية

وافادت القناة 13 العبرية إصابة مباشرة لمنزل في عسقلان بعد إطلاق صواريخ من غزة .

وفي سياق متصل كشفت القناة 7 العبرية انه تحسباً لحدث أمني، تم إبلاغ سكان مستوطنات غلاف غزة بالبقاء بالمنازل، وعدم مغادرتها./انتهى/