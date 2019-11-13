  1. العربية
١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٢٣:٢٠

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة جديدة من الصواريخ بإتجاه البلدات الإسرائيلية

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة جديدة من الصواريخ بإتجاه البلدات الإسرائيلية

أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة جديدة من ​الصواريخ​ بإتجاه البلدات الإسرائيلية المتاخمة ​لقطاع غزة​، وصفارات الإنذار تدوي في مدينة أسدود.

وافادت القناة 13 العبرية إصابة مباشرة لمنزل في عسقلان بعد إطلاق صواريخ من غزة .

وفي سياق متصل كشفت القناة 7 العبرية انه تحسباً لحدث أمني، تم إبلاغ سكان مستوطنات غلاف غزة بالبقاء بالمنازل، وعدم مغادرتها./انتهى/

رمز الخبر 1899210

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 3 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي