المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة جديدة من الصواريخ بإتجاه البلدات الإسرائيلية

وافادت القناة 13 العبرية إصابة مباشرة لمنزل في عسقلان بعد إطلاق صواريخ من غزة .
وفي سياق متصل كشفت القناة 7 العبرية انه تحسباً لحدث أمني، تم إبلاغ سكان مستوطنات غلاف غزة بالبقاء بالمنازل، وعدم مغادرتها./انتهى/
أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة جديدة من الصواريخ بإتجاه البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، وصفارات الإنذار تدوي في مدينة أسدود.
وافادت القناة 13 العبرية إصابة مباشرة لمنزل في عسقلان بعد إطلاق صواريخ من غزة .
وفي سياق متصل كشفت القناة 7 العبرية انه تحسباً لحدث أمني، تم إبلاغ سكان مستوطنات غلاف غزة بالبقاء بالمنازل، وعدم مغادرتها./انتهى/
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