  1. إيران
٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤

شريط مصور

الشعب الايراني يعرب عن استنكاره لاعمال الشغب

الشعب الايراني يعرب عن استنكاره لاعمال الشغب

ادان ابناء مختلف المدن الايرانية اعمال مثيري الشغب في تخريب المملكات العامة خلال مسيرات حاشدة.

تحميل 17 MB

   

رمز الخبر 1899344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 6 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي