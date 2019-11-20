https://ar.mehrnews.com/news/1899344/ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ رمز الخبر 1899344 إيران إيران ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ شريط مصور الشعب الايراني يعرب عن استنكاره لاعمال الشغب ادان ابناء مختلف المدن الايرانية اعمال مثيري الشغب في تخريب المملكات العامة خلال مسيرات حاشدة. تحميل 17 MB رمز الخبر 1899344 سمات مسيرات ايران مثيري الفتنة ايران الشعب الايراني مطالب مرتبط مسيرة حاشدة في مدينة تبريز رفضاً لاعمال المخربين /صور مسيرة شعبية حاشدة في "رشت" تنديدا بأعمال الشغب مسيرات سكان مدينة شهركرد استنكارا لاعمال الشغب مسيرات ابناء مدينة زنجان في ادانة انتهاكات مثيري الشغب/صور
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