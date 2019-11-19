  1. إيران
١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٦:٥٥

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مسيرات سكان مدينة شهركرد استنكارا لاعمال الشغب

مسيرات سكان مدينة شهركرد استنكارا لاعمال الشغب

أيد ابناء مدينة شهركرد (وسط ايران) مواقف قائد الثورة الاسلامية مطالبين بمقاضاة مسببي الفوضى والتخريب في البلاد.

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رمز الخبر 1899329

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