https://ar.mehrnews.com/news/1899329/ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٦:٥٥ رمز الخبر 1899329 إيران إيران ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٦:٥٥ فيديو مسيرات سكان مدينة شهركرد استنكارا لاعمال الشغب أيد ابناء مدينة شهركرد (وسط ايران) مواقف قائد الثورة الاسلامية مطالبين بمقاضاة مسببي الفوضى والتخريب في البلاد. تحميل 24 MB رمز الخبر 1899329 سمات مسيرات ايران ايران قائد الثورة الإسلامية مطالب مرتبط مسيرات ابناء مدينة زنجان في ادانة انتهاكات مثيري الشغب/صور مسيرة حاشدة في مدينة تبريز رفضاً لاعمال المخربين /صور الشعب الايراني يعرب عن استنكاره لاعمال الشغب
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