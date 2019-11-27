وزير الطاقة الايراني يعلن عن افتتاح أكبر محطة لطاقة الرياح في البللاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الطاقة "رضا اردكانيان" قال على هامش اجتماع مجلس الوزراء ستفتتح اليوم محطة لطاقة الرياح في مدينة "ميانه" من بمناسبة زيارة الرئيس الايراني "حسن روحاني" الى محافظة اذربيجان الشرقية مشيرا الى ان هذه المحطة تمت صناعتها بداخل البلاد وعلى يد الايرانيين.

وأضاف: نحن سنستضيف اللجنة الاقتصادية في اتحاد اوراسيا والوزراء المعنيين في العاصمة الايرانية طهران من اجل عقد مؤتمر بمشاركة واسعة من القطاع الخاص.

وأردف اردكانيان قائلا: إن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع دولة طاجيكستان سيستأنف بعد بضعة سنوات من التجميد في طهران وذلك بحضور وزير المياه والطاقة الطاجيكي وعدد من المسؤولين الاخرين./انتهى/