  1. الإقتصاد
٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٥:٠٩

وزير الطاقة الايراني يعلن عن افتتاح أكبر محطة لطاقة الرياح في البللاد

وزير الطاقة الايراني يعلن عن افتتاح أكبر محطة لطاقة الرياح في البللاد

اعلن وزير الطاقة "رضا اردكانيان" عن افتتاح أكبر محطة لطاقة الرياح في مدينة "ميانه" مشيراً الى أن هذه المحطة مصنوعة بداخل البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الطاقة  "رضا اردكانيان" قال على هامش اجتماع مجلس الوزراء ستفتتح اليوم محطة لطاقة الرياح في مدينة "ميانه" من بمناسبة زيارة الرئيس الايراني "حسن روحاني" الى محافظة اذربيجان الشرقية مشيرا الى ان هذه المحطة تمت صناعتها بداخل البلاد وعلى يد الايرانيين.

وأضاف: نحن سنستضيف اللجنة الاقتصادية في اتحاد اوراسيا والوزراء المعنيين في العاصمة الايرانية طهران من اجل عقد مؤتمر بمشاركة واسعة من القطاع الخاص.

وأردف اردكانيان قائلا: إن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع دولة طاجيكستان سيستأنف بعد بضعة سنوات من التجميد في طهران وذلك بحضور وزير المياه والطاقة الطاجيكي وعدد من المسؤولين الاخرين./انتهى/

رمز الخبر 1899531

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