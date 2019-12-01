انطلاق الاجتماع المشترك بين ايران والصين لبحث الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي اجتمع اليوم الاحد مع نظيره الصيني ما جائو شي لإجراء مباحثات حول الاتفاق النووي في مقر وزارة الخارجية الصينية في بكين.

واعتبر الاخير ايران شريكة استراتيجية لبلاده قائلا: ان الصين ترغب في توسيع وتمتين التعاون مع ايران فيما يخص القضايا الاقليمية والدولية بما فيها الاتفاق النووي بهدف ارساء الامن واسلام في المنطقة والعالم.

وبدوره وصف عراقجي طهران وبكين شريكتان استراتيجيتان، معربا عن سروره لهذه الفرصة التي اتيحت لإيران والصين لتبحثان معا قضايا اقليمية ودولية.

كما واستعرض الجانبان آخر التحولات الخاصة بالاتفاق النووي والاجتماع المشترك المزمع عقده الاسبوع القادم في فيينا على مستوى مساعدي الوزراء، حيث سيتناول مدى التزام الاطراف المعنية بالاتفاق النووي وآخر التحولات الخاصة به./انتهى/.