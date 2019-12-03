محافظ طهران يعلن اعتقال نحو ألفين شخص خلال الاحتجاجات الأخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محافظ طهران " انوشيروان محسني بندبي" أشار في كلمة له صباح اليوم الثلاثاء بالتزامن مع زيارته لمقر الانتخابات لمحافظة طهران إلى الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض أنحاء البلاد الرافضة لقرار الحكومة الإيرانية بشأن رفع أسعار البنزين.

وتطرق بندبي إلى الأضرار التي لحقت ببعض الممتلكات العامة في محافظة طهران، وقال: "في محافظة طهران، احترقت 29 محطة وقود، وتعرض أكثر من 140 فرعا للبنوك لأضرار بالغة، فضلا عن أضرار بمباني المحافظات في بعض المدن تقدر ب 10 إلى 15 في المائة وإحراق 47 سلسلة متاجر في محافظة طهران وبعضها تعرض للنهب".

وأوضح محافظ طهران، أنه "حتى الآن، عادت 20 محطة وقود إلى مدار عملها السابق، وستبدأ كذلك 3 محطات بالعمل اليوم، بينما ستلتحق 6 أخرى بسابقاتها في غضون أو يوم أو يومين".

كما أشار محافظ طهران إلى عدد الأشخاص الذين احتُجزوا خلال الاحتجاجات الأسبوع الماضي، فذكر: وفقًا للبيانات الأولية، تم اعتقال 2021 شخصا خلال الاحتجاجات الأخيرة، تم استجواب العديد منهم وأطلق سراحهم على الفور وأمرت السلطة القضائية إذا كان المحتجزون تورطوا بأعمال عنف يمكن تبريرها منها عدم خبرتهم ونضوجهم، أمرت السلطة بإطلاق سراحهم فور إلقاء القبض عليهم، لكن الذين أخذوا أوامر من الخارج لتلهيب وتهييج الشوارع ولزعزعة أمن الناس واستقرارهم، فإنهم لا يزالون موضع استجواب"./انتهى/